Tris giallorosso a Gambatesa, più vicina la zona play-off

TERMOLI. Il Città di Termoli cala il tris, espugnando il campo di Gambatesa e battendo la locale Polisportiva per 2-1.

Pare proprio che la squadra di Paolo Di Lena si sia sbloccata definitivamente con questa terza vittoria consecutiva, due delle quali maturate in trasferta.

La sfida di Gambatesa era temutissima perché qui negli ultimi tempi i colori giallorossi ci avevano sbattuto duramente il muso e con non poche polemiche sul terreno fortorino.

Oggi però c’è stata la vittoria per 2-1 con reti di Camponesco - che si sta davvero mettendo in luce alla grande - e del solito Cirigliano. Per il Gambatesa a segno Mono Ateba. Dalle sabbie mobili della zona retrocessione il team termolese si trova con questa a quattro punti dalla zona play-off.

Questo per dire che a volte bastano poche iniezioni di fiducia per ricompattare un ambiente che solo un mese fa sembrava si stesse sfaldando.

Domenica prossima ci sarà l'occasione in casa di un risultato di prestigio e avvicinarsi ancora di più alla zona spareggi promozione, arriva il Roseto che ha 19 punti, una ottima occasione per fare un ulteriore salto di qualità.