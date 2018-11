CAMPOSANO. Ieri sera al Dubai Village di Camposano (Na) sono andati in scena gli Italian Sport Awards, un evento nel quale si premiano i migliori giocatori/arbitri e addetti ai lavori della scorsa stagione calcistica.

Tra i numerosi nomi presenti in questa serata all’insegna dello sport Italiano è stato premiato Luca Massimi come “Miglior Arbitro dell’anno” nel settore Lega Pro 2017-18. Attualmente operante in B Luca ieri sera ha solo confermato che nuovamente, un prodotto della sezione arbitrale di Termoli, dopo i fasti dell'assistente Alessandro Petrella, è pronto per il grande salto nella massima serie calcistica nazionale la serie A.

Infatti quest'anno ha già calcato diversi campi di serie B e se non verremo smentiti, a fine campionato potrebbe esserci come è in uso di consueto, l'esordio anche tra i primi della classe in serie A.

Luca infatti ha intrapreso una trafila importante meritandosi questi riconoscimenti che come sempre accade sono il giusto premio, per dimostrare che il lavoro duro paga sempre, soprattutto per chi di questa professione ne ha fatto una ragione di vita.

Luca lo seguiamo ormai passo passo nella sua carriera, e i giudizi e le pagelle sui giornali per lui sono stati pressoché unanimi e sicuramente lusinghieri. In un momento dove apprendiamo bruttissime notizie su pestaggi beceri nei confronti di un giovane collega di Luca nel Lazio, e ritenendo che bene abbia fatto l'Aia a prendere posizioni drastiche sospendendo l'invio di arbitri nei campionati dilettati del Lazio per il prossimo turno.

Tornando a Luca Massimi, complimenti per questo riconoscimento prestigioso e complimenti anche alla sezione termolese che con il lavoro e la passione ha contribuito alla formazione e alla crescita di direttori di gara che porteranno in alto il nome della nostra regione e della nostra città