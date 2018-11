Osso duro per il Termoli 2016: va sul campo della capolista a Vairano

TERMOLI. Probante incontro oggi pomeriggio per il Termoli 2016 contro il Comprensorio Vairano, primo della classe con 26 punti nel campionato regionale di Promozione in Molise. La formazione casertana è imbattuta fino ad oggi e quindi di conseguenza per il Termoli 2016 oggi non sarà una domenica tranquilla.

Una squadra che punta a vincere il campionato non vorrà certo perdere occasioni come queste che debbono essere sfruttate al massimo, vi lasciamo immaginare che ambientino troveranno i ragazzi di Zito.

La squadra termolese dopo un avvio sfavillante sembra abbia accusato più del dovuto il contraccolpo psicologico causato dalla sconfitta con la Capriatese.

Ha giocato tre partite e su 9 punti disponibili ne ha conquistato solo 1.