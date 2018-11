Di Lena prova a infilare la quarta: a Termoli arriva il Roseto

TERMOLI. Città di Termoli impegnata col Roseto Valfortore oggi pomeriggio. Occasione per continuare il momento positivo che la squadra da qualche domenica sta vivendo e che è valso la risalita in classifica.

Sono bastate tre vittorie, d'accordo con squadre non di alta classifica, per riportare la stessa squadra vicinissima alla zona play-off.

La squadra pugliese ha 19 punti ed è quinta in classifica, quindi per batterla oggi servirà una prestazione super, una vittoria che la potrebbe rilanciare definitivamente e che farebbe raggiungere 18 punti.

Quindi attenzione e concentrazione oggi sono la priorità per il Città di Termoli, una qualsiasi distrazione oggi in campo potrebbe far saltare tutti i piani e spegnere gli entusiasmi che si sono creati a fatica in questi ultimi tempi.

Magari sugli spalti ci fosse un po' di tifo aiuterebbe, e sicuramente una squadra che ogni domenica deve giocare contro due avversari oltre quella che gli impone il calendario e la dura indifferenza dei tifosi, non è cosa agevole per nessuno e lo vediamo anche in categorie superiori.