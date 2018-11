I giallorossi ribaltano il Roseto e conquistano i 3 punti

TERMOLI. Città di Termoli da applausi, a pochi minuti dal termine perdeva in casa con il Roseto 0 -1 dopo che al 16' della ripresa prendeva gol dagli ospiti.

Una mazzata che poteva stendere un toro, anche perché la squadra pugliese non è l'ultima arrivata, ma come avevamo detto in sede di presentazione della gara, la squadra allenata da Di Lena un po' del carattere del loro allenatore lo hanno inculcato in loro e non si sono arresi certo, senza scoraggiarsi, subito il gol hanno cominciato a reagire in modo lucido e poi quando si ha disposizione un bomber come Mallardo può accadere di tutto, infatti ad una decina di minuti dalla fine, viene concesso un rigore ai giallorossi, tira Mallardo, respinge il portiere, recupera palla lo stesso Mallardo e il portiere sulla stessa azione lo atterra di nuovo e ancora calcio di rigore, cose che non accadono sempre nel calcio: due rigori quasi per la stessa azione, comunque giusti, tira ancora lui, il bomber, e questa volta è pari. Ma il Termoli non ci sta ad accontentarsi di un punticino e mette fondo a tutte le energie e a una manciata di minuti dal fischio finale ancora lui, Mallardo, mette il sigillo all'importante vittoria che adesso riavvicina prepotentemente a 18 punti la squadra in piena zona play-off. Successo meritatissimo e voluto con il cuore in mano.