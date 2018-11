Comprensorio Vairano troppo forte, il Termoli 2016 cede 3-0

TERMOLI. I pronostici erano davvero sfavorevoli oggi per la formazione del Termoli 2016 guidata da mister Matteo Zito. Una trasferta insidiosissima sul campo della capolista del campionato molisano di Promozione, ma in terra di lavoro, nella provincia di Caserta. Allo stadio Cantelmo di Vairano Patenora l'Asd Comprensorio Vairano si è confermata imbattuta e nell'undicesimo turno del torneo aperto anche a squadre non molisane, per completare i ranghi, il Termoli 2016 ha rimediato una secca sconfitta per 3-0. L'impegno si presentava realmente proibitivo, per cui non crediamo avrà ripercussioni sul team adriatico.