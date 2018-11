TERMOLI. Squilli di Trombetta: analisi dei risultati sportivi delle squadre termolesi nell'ultimo fine settimana.

Al gradino più alto del podio questa settimana ci va, non tanto per il risultato numerico, ma per la vittoria voluta con il cuore, la squadra di calcio d'Eccellenza il Città di Termoli con voto 10. Al 16' della ripresa quando il Roseto era passato in vantaggio, non nascondiamo di aver pensato che la vacanza era finita. Ma la reazione che la squadra ha messo in campo dopo il gol subito è stata rabbiosa, non ci stava a subire ancora, ha quindi insistito e ad una decina di minuti dalla fine arriva un rigore, sul dischetto Mallardo tiro respinto, ma lo stesso Mallardo si fionda sul pallone ancora in gioco e di nuovo viene atterrato dal portiere con un nuovo calcio di rigore: è ancora lui a calciare e stavolta è pareggio. A pochi minuti dalla fine Mallardo fa di nuovo gol che segna la rimonta e quindi la vittoria finale.

Ed eccoci al Basket di serie C Silver Italiangas Airino Basket Termoli voto 9,5. È una squadra completa, quadrata in ogni reparto, gli stranieri sono stati indovinati, ma la carta vincente è stato ritrovare il Marinaro che avevamo conosciuto ad inizio di questa avventura qualche anno fa, un Suriano top scorer anche domenica sera, e una nidiata di giovani davvero interessanti, su tutti Edoardo Ponsanesi che sembra un veterano. Domenica prossima l'attende un vero banco di prova a Vasto contro i Vastesi: uscire vincenti anche da lì sarebbe un segnale per tutti importante.

Al terzo gradino ci va di diritto il biliardo e la squadra termolese A.S.D Accademia A.Gianconi voto 8,5. La nuova realtà termolese che opera su un campo di gara con misure di mt 3,40 x 1,70 e senza buche ha come caratteristica la virtuosità nel far roteare la stecca e poi fare punti con le biglie sul tappeto verde o azzurro che sia. Un gioco antico, ma mai uscito - come merita - allo scoperto: ci sta provando a Termoli un gruppo di amanti di questo sport che andando in giro per l'Abruzzo e il Molise cerca di farlo uscire fuori dall'anonimato.

Si scende, ma rimaniamo nella sufficienza con il Volley Maschile Serie C Pallavolo Termoli voto 6,5. Ha perso sul campo della prima in classifica, ma ha venduto carissima la pelle; il Gada Pescara ha sudato non poco per avere ragione sui termolesi, basta vedere i parziali. Ora ha ancora una gara da recuperare a San Salvo e tutto sommato si può digerire la sconfitta di domenica in modo alquanto indolore.

Il calcio di Promozione Termoli 2016 voto 5. Si è giocato sul campo della prima in classifica e in Puglia difficilmente può accadere che vai sul campo della favorita e detti legge: il 3 - 0 finale è il prezzo da pagare, la tassa che ognuno paga indirettamente per non uscire con risultati umilianti. Matteo Zito ha pagato anche lui dazio come conterraneo dei Rosetani, speriamo solo che non accada come lo scorso anno quando la stessa squadra era partita bene e poi...

Veniamo alla maglia nera della settimana che purtroppo spetta al Volley FemminileSerie C per le ragazze della Pallavolo Termoli con voto 4,5. Questa volta con tutta la simpatia che nutriamo per la squadra, il voto non può che essere molto insufficiente: la garadomenica scorsa non era proibitiva contro il fanalinocoda del Penne quindi sarebbe stata una ghiotta occasione per tornare alla vittoria dopo la lunga sequelasconfitte, ma anche questa volta pur capendo le tante assenze, su tutti la capitana Gramaglia, non ci si doveva arrendere così tanto facilmente. Stando anche a quanto ci ha detto il coach a fine gara, la sua squadra sembra vuota, non ha reazione, è svogliata. Il lavoro che attende il coach Mottola non sarà facile per rimettere in carreggiata le sue ragazze.