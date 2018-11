TERMOLI. Una pagina intera della "Gazzetta dello Sport" dedicata a Mirco Antenucci, originario di Roccavivara, che per l'anagrafe è nato presso l'ospedale San Timoteo di Termoli l'8 settembre 1984. La stessa Gazzetta nell'introduzione riferisce tali generalità. Presente nella rubrica "A tu per Tu", a cura del giornalista della "Rosa" Matteo dalla Vita, Mirco sabato avrà di fronte il più grande numero 7, il più famoso al mondo, il giocatore che insieme a Lionel Messi ha fatto incetta di trofei internazionali, palloni d'oro e scudetti: è proprio lui, il CR7 Cristiano Ronaldo della Juventus.

Per la verità, oltre alla fama e ai tanti trofei, calcisticamente Mirco ha delle giocate che in qualche occasione hanno superato anche quelle del numero 7 più famoso e soprattutto costoso al mondo. Ronaldo ha fatto "sperticare" le mani a tutti gli amanti del calcio, soprattutto quando vestiva ancora la camiseta blanca del Real Madrid in Champions: a Torino segnò un gol stepitoso in rovesciata acrobatica contro quella che poi, a pochi mesi, sarebbe diventata la sua squadra e il suo stadio. Ma forse inebriati dal Cristiano mondiale juventino, i tifosi italiani dimenticano che Mirco Antenucci il primo marzo 2014 giocando con la Ternana segnò il gol del 1 -2 allo Spezia - dopo aver segnato anche su rigore l'1-1 - con una rovesciata che forse stilisticamente è stata migliore di quella di CR7, a differenza che il nostro MA7 giocava in serie C.

In questi giorni si sta preparando per incontrare faccia a faccia il calciatore portoghese e il giornalista, nell'intervista, gli chiede: "Ma allora è più bella la sua rovesciata o quella di Ronaldo?", e lui timidamente gli risponde: "Magari sono belle tutte e due, ma la sua visto che è Ronaldo è più importante della mia" e svela anche: "Feci anche un'altra rovesciata in serie C bella quasi come quella con la Ternana, ma non se ne accorse nessuno!"

In una intervista a Termolionline del 2014, Mirco confidò di essere tifoso del Milan cosa che ha ribadito anche oggi alla Gazzetta e alla domanda del giornalista su qual è il suo desiderio per domenica, ha risposto: "Magari cercherò una sponda e a fine gara chiederò a Ronaldo la maglia e magari se poi anche lui vorrà la mia, nessun problema, sai tra numeri 7..."

In bocca al lupo a Mirco, il nostro CR7 del Molise.