Manita giallorossa, agganciata la zona play-off

TERMOLI. Bene non ci eravamo sbagliati, la squadra del Città di Termoli ha imboccato la strada maestra, oggi ha rifilato una manita alle Acli CB& Campodipietra e momentaneamente è entrato in zona play-off, a 21 punti e a tre punti dal terzo posto quotato a 24 punti.

Secondo noi la squadra ha assorbito le idee che solo uno come Paolo Di Lena ha e che lo stesso nella sua carriera calcistica ha assorbito da allenatori Doc, uno su tutti Claudio Ranieri quando Paolo ha giocato a Cagliari in serie C.

Oggi sono andati in gol quasi tutta la squadra, tra questi Bara e Pasculli, il solito è ormai affermato Camponesco, l’argentino Cotello e sua maestà il bomber di razza Mallardo.

La cosa che ci fa andare però storcere il naso è che ogni volta che incontra il Termoli o Città di Termoli, Del Zingaro deve sempre segnare, che giochi con CB1919, che giochi con la Polisportiva Gambatesa vada sempre a segno.

Oggi sono stati sommersi di gol però Del Zingaro ancora ci ha puniti, comunque non possiamo non fargli i complimenti perché la porta la vede sempre.

Per quanto riguarda la nostra squadra ormai la sua risalita è un fatto concreto e non più occasionale, ha messo la quinta, intesa come vittoria consecutiva, meglio di così non poteva rispondere sul campo, un bravo a tutti.