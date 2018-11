Al Cannarsa arriva il Ripalimosani, Termoli 2016 pronto a ripartire

TERMOLI. Dopo i vari scivoloni delle ultime partite oggi pomeriggio il cliente che si troverà di fronte il Termoli 2016 non è certo il meglio che si potesse aspettare per cercare di venire fuori da questo periodo post Aurora Capriatese non certo esaltante, che l'ha fatto scivolare dal terzo posto a ridosso della zona pericolosa dei play-out. Allo stadio Cannarsa, dalle 14.30, arriva il Ripalimosani.

Indubbiamente, alla squadra nessuno ha chiesto la luna ad inizio stagione, però sappiamo come vanno le cose, risultati che arridono, il bomber di razza che non sbaglia un colpo, Impicciatore, le cose vanno bene e allora uno anche inconsciamente comincia a fare sogni in grande, poi però il ritorno sulla terra crea un po' di disagi a livello emotivo ed eccoci alla realtà odierna.

Una bella e ricostituente vittoria oggi pomeriggio contro la quinta in classifica con 20 punti contro i 14 termolesi sarebbe incoraggiante, gli ospiti subiscono parecchi gol, 11 in 12 partite, Impicciatore potrebbe essere la tua giornata aiutato dai tuoi compagni per ridare cosi un po'di serenità all'ambiente e allo stesso Matteo Zito.