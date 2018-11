TERMOLI. Squilli di Trombetta: analisi e voti per i risultati ottenuti dalle squadre sportive termolesi nel fine settimana.

Questa settimana la palma della migliore squadra termolese va all'Asd Accademia Giancone di biliardo (voto 9). L'Accademia, da matricola qual è, si è presa la soddisfazione di conquistare la seconda vittoria di fila, questa volta in casa contro una formazione che si è presentata a Termoli con un'aria da "giustiziera della notte", quasi ad intimorire i nostri. Ma come accade spesso in questi casi, alla fine tra il gigante Golia e il piccolo Davide, ha vinto la “piccola” squadra termolese battendo il Francavilla al Mare, con un risultato di misura (3 - 2), ma questo è ancor più esaltante e adesso ride anche la classifica che vede su tre partite, una sconfitta e due vittorie.

Volley Maschile Serie C Termoli Pallavolo (voto 8,5). Un ritorno alla vittoria per la Palli's Band, dopo la sconfitta sul campo della prima della classe; sempre in attesa di recuperare la gara di San Salvo, i ragazzi hanno ripreso a vincere contro una squadra sicuramente non di prima fascia, ma l'importante era scacciare i fantasmi mentali e i contraccolpi della sconfitta di Pescara. La squadra è scesa in campo concentrata e decisa a portare a casa punti, la classifica non è male e, ripetiamo, se nel recupero andrà bene, sarà anche meglio. La cosa che salta agli occhi di più è che quest'anno i ragazzi sono concreti e anche gli under crescono bene.

Terza piazza dedicata al Calcio d'Eccellenza Città di Termoli (voto 8). Il nostro augurio che questo momento magico (5 vittorie consecutive) duri il più a lungo possibile: oggi la squadra gioca, segna a raffica ed è tornata ad imporre la maggior caratura tecnica e fisica. Sicuramente per merito del mister Di Lena e della Società oltre che dei ragazzi in campo, naturalmente! Un ritorno al passato fatto di incertezze e poche sicurezze potrebbe far ripiombare in posizioni scomode tutto l'ambiente. Riuscire a mantenere questi ritmi è un giovamento per tutti.

Ancora Calcio ma di Promozione Molisana Termoli 2016 (voto 7,5). Se sia stato definitivamente scacciato il momento no della squadra che l'ha investita da un mese a questa parte dopo lo scontro diretto a Termoli con la seconda in classifica L'Aurora Capriatese, non è ancora chiaro. Domenica finalmente al Cannarsa si è tornati a vincere contro il Ripalimosani, una squadra non certo morbida e il fatto stesso che Impicciatore sia tornato a segnare con doppietta è un segnale positivo e importante per riprendere la corsa.

Basket Giovanile UNDER 16 A.S.D. MOLISE BASKET YOUNG (voto 7,5). Inizio di un campionato spezzatino giocato in giornate improbabili, ma che la giovane squadra termolese allenata da Michele Bertinelli ha comunque conquistato con la prima posizione sapendo solo vincere in tre partite su tre giocate; l'ultima vittoria è stata ottenuta a Campobasso contro la Cestistica CB con una prova di forza. Meno bene l'Airino under 16 (voto 6) che dopo aver perso il derby cittadino, ha ottenuto una vittoria rimasta però isolata.

Volley Serie C Femminile (voto 7). Sono tornate alla vittoria le ragazze di Mottola! Dopo una serie lunghissima di sconfitte, domenica al PalaSabetta arrivava l'ultima della classe, ma visti i precedenti, non ci si poteva permettere altri passi falsi e le ragazze hanno risposto bene anche se con non pochi errori dovuti all'inesperienza. Ricordiamo che sono scese in campo una nidiata di quattordicenni alla loro prima esperienza di un certo livello, ma ovviamente speriamo che questa vittoria sia da sprone per il futuro.

Basket Serie C Silver Italiangas Airino Basket Termoli (voto 6,5). Lo hanno chiamato il derby dell'Adriatico e sicuramente è stata una degna partita tra due squadre molto forti. I nostri ragazzi nei primi due quarti erano avanti con merito, poi mano mano hanno cominciato a cedere sotto i colpi dei vastesi che alla lunga ci hanno raggiunto e superati, ma alla fine non è successo nullagrave: perdere in casa della prima in classifica e con un punteggio anche risicato, non deve deprimere, anzi deve servire da sprone per continuare a far bene come è stato fatto fin qui a cominciare dallo scontro direttodomenica prossima in casa contro il Mosciano che ha 12 punti come noi.