TERMOLI. Un tifoso interista doc appena tornato dalla trasferta della sua squadra del cuore in terra londinese purtroppo non finita bene per i ragazzi nerazzurri contro gli Spurs, le “teste calde” del Tottenham. Parliamo del presidente dell'Inter club di Termoli, Francesco De Filippis che da quando ricopre questa carica, ogni domenica e nei mercoledì internazionali è sempre in viaggio a Milano o in trasferta all'estero per seguire la sua Inter.

Anche se abbastanza assonnato, gli abbiamo chiesto di raccontarci qualche episodio di questo viaggio e dei tanti altri che ha fatto da Presidente e super tifoso nerazzurro e alla fine della video intervista gli abbiamo fatto anche intonare una strofa dell'inno nerazzurro "Pazza Inter Amala".

Francesco, oltre ad essere un super tifoso interista, si diletta a creare divertimento per i più piccoli vestendo i panni spassosi di Mago Checco.

Chissà se da mago riuscirà a far conquistare alla sua Inter la Champion's 9 anni dopo la magica serata di Madrid e Milito.