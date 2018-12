Lorenzo Colombo convocato per la rappresentativa nazionale under 15 Lnd

TERMOLI. Indossare la maglia azzurra applicandosi con abnegazione e seguendo attentamente gli insegnamenti ed i consigli degli allenatori. Un sogno che tanti ragazzi coltivano iniziando a calcare i campi di calcio.

Qualcuno alla fine ce la fa con tanti sacrifici e passione. E’ il caso del classe 2004 Lorenzo Colombo della Polisportiva San Pietro e Paolo di Termoli che ha ricevuto la sua prima convocazione per la rappresentativa nazionale Under 15 della Lega Nazionale Dilettanti.

Un premio conquistato sul campo grazie al lavoro che giornalmente fa svolgere la società del presidente Pasqualino De Filippis che ha come fine ultimo la crescita dei ragazzi del vivaio che fin dai cinque anni muovono i primi passi nel mondo del calcio tra palestra e campo sintetico di via Biferno.

Per il difensore Lorenzo Colombo è arrivata così la prima convocazione, dovrà trovarsi il prossimo 12 dicembre in Calabria a Catanzaro per i primi allenamenti con la rappresentativa nazionale Lnd.

Una grande soddisfazione per la Polisportiva San Pietro e Paolo che in questi anni ha portato avanti una sinergia di intenti tra allenatori e società, un giusto coordinamento che, già da diverso tempo, continua a dare i suoi frutti.