Mercato di riparazione, tutti i movimenti dei giallorossi

TERMOLI. Il Città di Termoli - a dispetto di chi mette in giro voci tendenti a destabilizzare l'ambiente - per bocca del presidente Marco Castelluccio, precisa quanto segue: "Ho voluto fare questa dichiarazione per tranquillizzare quei pochi, ma affezionati tifosi che sono sempre presenti alle partite della squadra termolese e per far capire a coloro che pur non venendo allo stadio, si prendono anche il lusso di criticare e gettare discredito sul nostro operato. Beh, io dico che sono padronissimi di non venire a vedere le partite, nessuno li costringe, ma almeno evitassero anche di interessarsi di ciò che facciamo. Siamo in campagna di riparazione e penso che un “ruolino” come quello tenuto da noi fino a domenica scorsa con sei vittorie consecutive e un pareggio, seppur contro una squadra battibile, è comunque un livello di marcia da primato.

Detto questo, sempre per portare a conoscenza dei nostri detrattori, il Città di Termoli non lascia e tanto meno viene lasciato da nessuno: stiamo apportando dei cambiamenti con un normale movimento in entrata e anche in uscita, ma la squadra è viva, i giocatori sono stati pagati fino a novembre e le restanti spettanze verranno saldate prima di Natale nella cena di auguri che faremo assieme, prima delle vacanze.

Passando alla campagna di riparazione dicembrina, i giocatori in uscita sono Ranieri e Pasculli perché non hanno soddisfatto le nostre aspettative, Cirigliano svincolato, Karim Baka era del Cattolica e la società romagnola lo ha rivoluto indietro; per il capitolo entrate è tornato Pifano dal San Salvo, Andrea Renzi classe ‘92 centrocampista con esperienze in C2 al Rimini e Forlì, Ferdinando Giuliano dal Cupello classe ‘82 già in passato a Termoli con il ruolo di centrale di difesa; in attesa del trasferimento in giallorosso di Carlo Trigione e Massara è stato preso un attaccante dalla Frattese e per ultimo stiamo trattando con ottime possibilità - ma qui il discorso è soprattutto economico - Umberto Varriale che sarebbe una guest star a Termoli visto il suo curriculum. Classe ’91, napoletano verace, Umberto ha militato in diverse ed importanti squadre del panorama calcistico italiano. Tra le squadre principali ricordiamo Avellino, Acireale, Cavese, Sambenedettese, Torrecuso, Isola Liri, Gragnano, Picerno, Torres, Gladiator e Corigliano.

La sua esperienza più forte è stata sicuramente al Napoli dove, militando in prima squadra con giocatori del calibro di Lavezzi, ha avuto modo di apprendere tanto da quell’esperienza con Mazzarri allenatore. Attualmente, l’attaccante napoletano milita tra le fila del Cervinara, squadra della categoria Eccellenza. Questo è quanto ci ho tenuto a far sapere a chi ama e segue le sorti della nostra squadra e soprattutto a chi invece vorrebbe vederci a testa in giù. Peccato per loro, ma dovranno attendere ancora."

Parole e musica del presidente del Città di Termoli, Marco Castelluccio.