Era in rosa col Napoli di Mazzarri e Lavezzi, a Termoli arriva Varriale

TERMOLI. Gara difficile questo pomeriggio per il Città di Termoli a Sesto Campano, che è dietro ai termolesi appena un punto, ma più della partita che oggi probabilmente oltre ad essere giocata su un campo notoriamente difficile, sarà anche disputata con condizioni meteo avverse, vogliamo parlare dei movimenti di mercato che la squadra termolese ha in modo ufficiale (nero su bianco) messo in atto nelle ultime ore.

Ci ha ufficializzato ieri sera il presidente Castelluccio l’arrivo della Guest Star Umberto Varriale (83) che ha un trascorso da professionista avendo toccato con mano la massima serie a Napoli, nel periodo di Mazzarri, allenandosi e facendo partite o spezzoni con campioni del calibro di Lavezzi; purtroppo per lui solo infortuni ne hanno pregiudicato traguardi più ambiziosi avendo mezzi tecnici, era in forza nell'Audax Cervinara, stessa categoria del Città di Termoli, ma che sia un giocatore che può fare la differenza, è sicuro. Il Città di Termoli ha messo a segno un gran colpo. Un colpo che si aggiunge al ritorno di Pifano, poi dalla Vastese 1902 il centrocampista Christian Carafa e l'esterno Francesco Musacchio (91).

Non sappiamo se Paolo Di Lena potrà averli tutti a disposizione questo pomeriggio, ma una cosa è certa, nonostante non ci sia una partecipazione della tifoseria, al presidente Castelluccio, non gli si può rimproverare nulla men che meno che non guardi la squadra con la passione che lo sta contraddistinguendo e nonostante sia stato sempre un uomo solo contro tutti, potrà dare anche l'impressione di essere un don Chisciotte che si batte contro i mulini a vento, potrà anche aver commesso leggerezze o fatto errori, ma anche con questi ultimi sforzi come essi siano o si faranno, una cosa è certa: non ha abbandonato la barca che non stava navigando e non naviga in acque tranquille e questo almeno i tifosi, anche quelli più staccati, glielo devono riconoscere.