Sconfitta giallorossa nel pantano di Sesto Campano

TERMOLI. Sesto Campano fatale al Città di Termoli nella gara che segna la fine delle partite utili.

Non volendo accampare scuse o attenuanti alla sconfitta, nell'unico tiro di tutta la partita in porta da entrambi le parti, in 90 minuti, tiro che definire della domenica, cioè di quelli che se li provi 50 volte, 49 volte non vanno a segno.

Questo invece da 25 metri si è infilato nell'angolino dove s'incrociano palo e traversa; restiamo dell'avviso che su un pantano come quello che era diventato il campo di Sesto Campano, a causa delle abbondanti piogge, tutto si poteva fare invece di giocare una partita di calcio regolare.

Ma tant'è questo è il calcio di Eccellenza che sembra più la vecchia interregionale.

Quindi il Sesto fa suo l’incontro nell'unico tiro fatto in porta, noi purtroppo nemmeno quello, la squadra non era al completo, tutti i nuovi acquisti ufficializzati in questi giorni per regolamento possono scendere in campo dalla prossima giornata. Per fortuna non ha prodotto grossi guasti questa sconfitta.