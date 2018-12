CAMPOMARINO. È nato il movimento calcistico under 15 femminile a Campomarino, dal nome S.S. Adriatica Campomarino. A presentare la squadra ieri sera nell'affascinante scenario offerto dal palazzo storico Norante, i responsabili della società Luca e Marco Altobelli. Le ragazze, sostenute in questa loro avventura soprattutto dai genitori, hanno fatto sì che uno sport che era a torto considerato solo maschile, oggi cominciasse ad avere anche a livello femminile un seguito importante. Basta anche vedere che la massima serie del campionato femminile sta ottenendo una grande visibilità a livello mediatico e speriamo quindi che il calcio diventi sempre più "donna".

Le ragazze dell'Adriatica Campomarino da gennaio parteciperanno al campionato under 15 abruzzese. Presenti alla serata anche esponenti della federazione regionale come Antonio Giuditta per il settore agonistico e Roberto Barrea per il comparto sportivo scolastico, mentre per la federazione calcio femminile abruzzese era presente Clara Brunozzi, responsabile della scuola Calcio femminile Pescara, squadra con cui l'Adriatica Campomarino è affiliata, oltre alla dirigente responsabile dell'Adriatica Campomarino femminile, Barbara Ferrante. Sono intervenuti per un saluto istituzionale gli amministratori locali e poi un sentito e apprezzato intervento della Prof.ssa Anita Di Giuseppe, che è stata anche sindaco della cittadina costiera. Queste sono le ragazze che oggi fanno parte della rosa della neonata società di calcio femminile: Scalella Serena, Narciso Alessia, Morlocchetti Simona, Cieri Giorgia, Flocco Noela, Vileno Olimpia, Colombo Sofia, Carriero Michela, Cutillo Chiara, Langiano Evelyn, Di Giuseppe Marzia.