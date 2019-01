TERMOLI. Si è disputato ieri presso gli impianti della Polisportiva S.S. Pietro e Paolo di Termoli, l’interessantissimo triangolare della "Befana", torneo di calcio giovanile a cui hanno partecipato le squadre under 16 della Polisportiva termolese, la Delfino Pescara e il Foggia Calcio. La squadra abruzzese ha trionfato battendo prima il Foggia per 3-1 e poi, nella finale, la squadra di casa della Polisportiva S.S.Pietro e Paolo per 1-0.

Un torneo ben organizzato che ha visto in campo diversi giovani di elevata caratura tecnica soprattutto nel Delfino Pescara, ma anche la squadra termolese si è assai distinta mettendo spesso in difficoltà i forti pescaresi e sfiorando diverse volte il gol, ma alla fine ha dovuto soccombere per un calcio di rigore.

Un applauso generale a tutte le squadre e un complimenti per l’organizzazione, riconosciuta anche dalle squadre ospiti.

Per le foto dell'evento ringraziamo ADIP.