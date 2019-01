Ribaltone nel Termoli, Castelluccio dimissionario: il marchigiano Longo nuovo patron

TERMOLI. Termina l’era Castelluccio a Termoli, o per lo meno sta per terminare. Ci sono grosse novità in seno alla società del Città di Termoli, in quanto il presidente Marco Castelluccio è dimissionario dalla carica e domenica 20 gennaio, cioè domani, allo stadio Cannarsa per seguire la squadra e la partita di campionato contro Il Pietramontecorvino ci sarà il potenziale nuovo proprietario della società.

Ancora non si può ufficializzare se sarà proprietario al 100% o al 50% coadiuvato da esponenti già esistenti.

Il possibile nuovo proprietario è l'imprenditore marchigiano nel campo immobiliare, edile e della ristorazione Vincenzo Longo, 60 anni, originario di Filottrano, località dell’Anconetano, ex Sambenedettese, Fano e Palmese.

«Domenica assieme a me - ci ha detto il presidente dimissionario- e il direttore sportivo Agliano, a pranzo prima della partita di campionato, con Longo decideremo le sorti della società, se cederlaal 100% o al 50%, quindi cercheremo di dare una svolta all’asd Città di Termoli, da quello che uscirà fuori dal summit di domenica a pranzo deciderò se restare accanto a Longo o uscire definitivamente dalla società.

Noi del resto dal 7 settembre scorso abbiamo messo in vendita la società, ma da allora nessuno si è fatto avanti, l'unico a starci vicino con amicizia è stato il signor Antonio Pasquarelli, della catena di supermercati TIgre Amico, l’unico che ci ha sempre dato una mano». Quindi con l'anno nuovo siamo arrivati a una svolta importante e radicale, seguiremo l'evolversi della situazione. Ma sappiamo che c'è anche la squadra reduce, alla prima gara dopo la sosta, da un pareggio 2-2 di sette giorni fa in trasferta contro il Tre Pini Matese, un pareggio che ha imbestialito il presidente per via di un rigore a detta sua inventato di sana pianta al 93' e quindi oggi aldilà dei cambiamenti societari in essere, sul campo per non perdere la distanza dai play-off bisogna solo vincere contro il Pietramontecorvino, a ogni costo.