Brillante figura davanti al futuro patron Longo: Pietra Montecorvino sconfitta al Cannarsa 3-0

TERMOLI. Potrebbe portare bene il nuovo ingresso in società, tra i ranghi della proprietà e dirigenziali, del marchigiano Vincenzo Longo.

La formazione del Città di Termoli, guidata dal mister Paolo Di Lena, ha sconfitto in modo piuttosto agevole la formazione pugliese del Pietra Montecorvino.

3-0 il risultato finale del match ospitato allo stadio Cannarsa, con rete di Mallardo e doppietta di Varriale.

L'imprenditore anconetano Longo, in predicato di rilevare l'Asd dal presidente dimissionario Marco Castelluccio, era presente sugli spalti del campo sportivo termolese.

Gli ospiti sono in lotta per non retrocedere in Promozione e si è vista la differenza di cifra tecnica tra le due franchigie. Dopo i due punti persi contro il Tre Pini all'ultimo respiro a causa di un rigore a dir poco contestato, oggi i tre punti erano fondamentali per rientrare di diritto nella zona play-off, l'obbiettivo ambito dai termolesi.

Adesso attendiamo gli sviluppi di questo annunciato cambio di gestione e alla fine si tireranno i bilanci di questa stagione a tratti altalenante.