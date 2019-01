TERMOLI. Squilli di Trombetta: analisi dei risultati sportivi delle squadre termolesi nel fine settimana.

Questa settimana sul podio più alto c'è il Volley Maschile della Termoli Pallavolo (Voto 10). Mauro Palli e i suoi ragazzi andando a violare il campo dell'Ortona, squadra difficile e molto temibile da affrontare, hanno compiuto una sorta di capolavoro sportivo. Solo le prime due in classifica sono state capaci di piegare i nostri ragazzi, ma con non poca fatica e adesso si godono la quarta posizione con un margine rassicurante di vantaggio sugli immediati inseguitori. Meglio di così non potevamo aspettarci quest'anno e come diceva il famoso presentatore Corrado: "E non finisce qui..."

Basket serie C Silver Airino Basket Termoli (Voto 9,5). Avevamo chiesto alla vigilia della partita di dimenticare la sconfitta a Teramo e i ragazzi ci hanno ascoltato: il Torre de Passeri che all'andata, dopo le prime quattro giornate di sole vittorie, fu capace di imporsi decretando la nostra prima sconfitta del campionato, ieri ha dovuto subire il puntuale riscatto da parte dei termolesi che non hanno permesso la benché minima reazione. Uno strepitoso Leonzio insieme a Mirando hanno preso per mano i ragazzi trascinandoli alla vittoria netta e incoraggiante. Un grosso in bocca al lupo allo sfortunato Marinaro che, cadendo male dopo un'azione, si è distorto la caviglia ed è stato costretto ad uscire.

Ancora il Volley, ma finalmente stavolta è la squadra Femminile della Termoli Pallavolo (Voto 9). Ebbene la prima vittoria del 2019 è arrivata per le ragazze di Mottola ed è una vittoria importante che vale doppio visto che hanno battuto una diretta concorrente per la salvezza. Lo avevamo auspicato, agognato tanto e questi punti ora sono davvero oro colato. Questa vittoria non risolve naturalmente tutte le problematiche più caratteriali che tecniche della squadra, ma è un buon inizio che alla fine potrebbe giovare alle nostre ragazze per l'immediato futuro. Hanno tempo per allenarsi bene visto che è finito il girone di andata e domenica prossima - come anche per i maschi - c'è una giornata di sosta.

Calcio d'Eccellenza Città di Termoli (Voto 8). Davanti al potenziale nuovo patron, la squadra ha mostrato verve e voglia di fare, liquidando un Pietramontecorvino intimidito. Mallardo e un doppio Varriale hanno liquidato la pratica senza tanti patemi d'animo; ora si deve vedere cosa succederà in seno alla società, in quanto solo i risultati della squadra a volte non bastano.

Calcio Promozione Termoli 2016 (Voto 5,5). Che dire: la squadra sembra aver perso quelle poche convinzioni che aveva manifestato ad inizio torneo; da quella sciagurata partita contro l’Aurora Capriatese nell’ottava giornata di andata persa al campo San Pietro, a parte un paio di vittorie, ad oggi, che siamo alla seconda di ritorno, sono state solo sconfitte. Indubbiamente nella squadra qualche equilibrio si è rotto, ma speriamo solo che da qui alla fine non si "faccia alcuna frittata".

Infine, questa volta, dopo una serie di podi in prima posizione, arriva l’ultimo posto per l’Accademia Giancone di Biliardo (Voto 5). Premesso - e non vuol essere una giustificazione - che a Miglianico la squadra capitanata da Nereo Ferretti, si è presentata alla gara in formazione molto rimaneggiata, resta il fatto che, oltre a questo, i termolesi questa volta si sono dimostrati molto molli con la stecca: contro un avversario abbastanza abbordabile, c’è stato quasi un cappotto con risultato di 4-1. Certo, può succedere, ma bisogna dimenticare subito la sconfitta di Miglianico.