TERMOLI. Primo trofeo in bacheca per lo sport termolese nel 2019 e non possiamo che fare le nostre più vive congratulazioni alla formazione femminile dell’Arcadia di calcio a 5, che ieri a Campobasso, al PalaSelvaPiana ha battuto la Frenter Larino 7-2 (3-1 al primo tempo) e si è aggiudicata il successo finale nella competizione molisana di Coppa Italia.

Ora si apriranno le porte delle fasi nazionali, che però avranno un cruccio ricorrente, quello di doverle disputare al di fuori dei confini termolesi, per la carenza di un impianto indoor adeguato.

Un vulnus nella rete dell’impiantistica sportiva cittadina che andrebbe colmato al più presto, come ha sottolineato tante volte il vicepresidente dell’Arcadia, Luca D'Achille.

Davanti ad una buona cornice di pubblico l’Arcadia Termoli ha conquistato così la sua prima Coppa Italia Regionale, contro una Frenter Larino vogliosa, ma che ha retto solo un tempo.

Le ragazze di mister Ascanio Di Gennaro hanno dominato l’incontro nei due tempi e portato a casa una meritata vittoria! In rete 3 volte a testa Valeria Moroncini e Daniela, Caruso, con sigillo di Giulia Di Iorio.