TERMOLI. Questa settimana, senza alcune discipline che hanno osservato un turno di riposo, parliamo di SQUILL...ETTI DI TROMBETTA.

Diamo il podio più alto alle ragazze del Calcio a 5 dell'Arcadia (voto 10) che hanno vinto la coppa Italia regionale battendo la Frenter Larino 7 -2. Brave ragazze e adesso sotto con la fase nazionale!

Basket Serie C Silver Airino Basket Termoli (Voto 9). Anche il Pineto si è dovuto arrendere alla legge del PalaSabetta; la squadra dell’Airino, che è stata presa per mano da due giocatori nuovi come Leonzio e Mirando, magari può dare anche l'impressione di fare fatica, ma poi quando ingrana la marcia, “passa” come un rullo compressore.

Basket in Carrozzina FLY SPORT INAIL (Voto 8): Dopo un periodo negativo, i ragazzi di Termoli vincono con una bella vittoria - la seconda stagionale - che potrà riportare un po' di serenità nell'ambiente. Si sa, le vittorie nello sport sono la medicina per tutti i mali e questa si può far fruttare al meglio.

Calcio di Promozione Termoli 2016 voto (7,5). Torna alla vittoria anche il Termoli 2016 contro le Quattro Torri; sarebbe bene prendere una strada decisa senza più altalenanti tentennamenti e speriamo sia la volta buona!

Calcio d’Eccellenza Città di Termoli (Voto 6,5). Arriva il pareggio sul difficile campo della Frentania, sicuramente da non buttare, però una vittoria come da manuale sarebbe stata meglio; la nota positiva è che questo mezzo passo falso, non ha compromesso nulla a livello di play off.