Al Cannarsa arriva il Bojano: è la giornata giallorossa

TERMOLI. Visto che domenica si gioca la finale di Coppa Italia regionale, il resto del campionato anticipa le partite di sabato. Oggi pomeriggio al Cannarsa, dopo la parentesi di sapore di serie D di mercoledì, si torna a giocare per il campionato di Eccellenza.

Di scena una partita di cartello in odore di play-off tra il Città di Termoli e il Bojano. Una partita che ha fatto decidere alla società di indire per questa gara la giornata giallorossa, quindi pagano tutti anche gli abbonati. Tra Termoli e Bojano c'è sempre stata rivalità accesa che nasce lontana nel tempo e come ci è stato riferito dallo stesso Presidente Castelluccio, nella partita di andata non tutto è andato liscio per i canali della sportività e oggi, quindi, gli interessi in ballo sono tanti e sicuramente si assisterà ad una partita vigorosa dove nessuna delle due vorrà lasciare punti sul campo. Una vittoria contro il Bojano sarebbe oro colato per consolidare la posizione play-off e non solo.