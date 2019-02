La corazzata Vastogirardi domenica al Cannarsa

TERMOLI. Uno scontro al vertice che ha valenza solo per la squadra termolese per la conquista di un posto nei play-off, in quanto il Vastogirardi ormai il primo posto lo ha blindato da tempo. È certo che la squadra dall'Alto Molise non verrà qui in riva all'Adriatico a stendere la passerella al Città di Termoli, ma vorrà sicuramente giocare per costruire un record di vittorie per il campionato.

La società ha espresso un sacrificio economico notevole per la vittoria di questo campionato e per approdare nella categoria superiore; poi per restarci o quantomeno fare una bella figura, dovrà farne sicuramente altri di esborsi.

A Termoli, al contrario, non ci sono questi venti favorevoli nonostante gli sforzi e i sacrifici che ci vengono comunicati con sovente solerzia dalla società. Sì che ora a Castelluccio si sono affiancati altri imprenditori che hanno deciso di accompagnarlo in questa avventura, ma il problema è quello di riuscire in questa impresa che sinceramente però non appare in ascesa soprattutto per il fatto che la tifoseria non ha mai risposto positivamente agli appelli fatti dalla società.

A Termoli il calcio ha da tempo perso appeal e non certo per colpe attuali. Il calcio termolese è ormai fermo ai box e francamente non sappiamo proprio come possa uscire da questa impasse. Apprezziamo comunque gli sforzi di chi oggi dirige.

Campionato di Eccellenza Stadio Cannarsa ore 15 domenica 17 febbraio 2019

Città Di Termoli-Vastogirardi.