TERMOLI. Il Città di Termoli non ce l'ha fatta contro la corazzata Vastogirardi: continua così questo tira e molla di entrata e uscita dalla zona play off.

Oggi poteva essere una buona occasione per confermare la volontà di entrare in questa benedetta zona spareggi promozione , che è l'unico obbiettivo prevedibile, fallirlo vuol dire buttare via un'altra stagione al vento. Le analisi le faremo dopo, ma questa è la realtà dei fatti nudi e crudi, e pur essendo stati oggi protagonisti di una buona gara, anche dando tutte le attenuanti del caso, alla fine il è risultato quello che conta e quello non gioca a favore dei giallorossi. Il Vastogirardi vince con il classico 0 - 2 e i giallorossi continuano a leccarsi le ferite.