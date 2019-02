Sampdoria-Cagliari a Luca Massimi, l'arbitro termolese debutta in serie A

TERMOLI. È un evento storico per il mondo arbitrale regionale e un sogno che si realizza per chi decide di indossare questa divisa.

Esordio in serie A per Luca Massimi della sezione Aia “Daniele Rettino” di Termoli. Si tratta del primo arbitro molisano “doc” a dirigere una partita della massima serie nazionale nel senso che è l'unico ad aver seguito l'intero percorso sempre con la sezione della città adriatica.

Al giovane originario di Mafalda è stata assegnata la gara tra Sampdoria e Cagliari della 25esima giornata del campionato di serie A in programma domenica 24 febbraio alle 12.30, allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Per Luca, 30 anni, e una stagione iniziata in serie B una designazione che rappresenta un momento fondamentale della sua carriera e motivo di orgoglio per la sezione che rappresenta. In bocca al lupo dalla sua famiglia e da tutti gli amici.