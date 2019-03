Il Città di Termoli soffre ma vince: 3-2 al Cannarsa sul Fwp Matese

TERMOLI. Il Città di Termoli come da copione si disfa della pratica Fwp Matese penultima in classifica, ma certamente con non pochi affanni visto il risultato di misura. Le difficoltà che comunque la squadra in questo periodo più di altri durante la stagione sta attraversando le conosciamo tutti oramai, semmai stupisce il fatto che ancora comunque riescono a pensare al calcio nei 90' minuti coloro che scendono in campo.

La zona play-off non è ancora compromessa ma sicuramente la concorrenza è numerosa e agguerrita e la squadra di Termoli ha da qui alla fine nelle sette partite che rimangono, con un paio di scontri diretti.

In questo momento conta più come ci si arriva mentalmente a giocare questo finale, non tanto tecnicamente, vedremo anche se le problematiche sembrano non finire mai in casa giallorossa.

Ora domenica c'è una sosta e alla ripresa ci saranno 3 punti sicuri contro gli scomparsi dal campionato dell'Aliphae, poi si vedrà: i gol di oggi sono stai segnati da D. Cotello, G. D'Ambrosio e P. Pifano.