Città di Termoli, Castelluccio annuncia tre nuovi acquisti

TERMOLI. Raggiungere la zona play-off e stabilizzare la società Città di Termoli. Questi gli obiettivi del presidente del sodalizio giallorosso Marco Castelluccio, che continua nel suo impegno alla guida della franchigia termolese che milita nel campionato di calcio regionale di Eccellenza molisana.

Due acquisti per rafforzare la rosa, in vista del rush finale, firmano l’ex giocatore della Pro Vasto Gennaro Forino, laterale sinistro, e l’esperto centrale difensivo Agostino Attanasio proveniente dalla Sporting Vasto.

Ma non è finita qui, in settimana sarà formalizzato anche l’annuncio del bomber Nicola Sputore, colosso da 190 centimetri e più di 100 gol in carriera.

Il presidente Castelluccio, infine, ha riferito che sono stati risolti tutti i problemi societari.