Città di Termoli dilaga contro l'Alliphae: 9-1 e sei gol di Armango

TERMOLI. Dopo la sosta del campionato regionale di Eccellenza molisana, il Città di Termoli maramaldeggia in casa della squadra Alliphae, che ormai gioca solo per onore di firma con ragazzini che poverini sono anche da ammirare, semmai le colpe che stanno falsando questo campionato che da tempo non ha più l'appeal dei decenni scorsi vanno trovate altrove.

Questi sono i risultati di aver accettato squadre di altre regioni che poi a metà campionato non avendo più risorse abbandonano il campo.

Il 9-1 del Città di Termoli che comunque ha fatto il suo dovere, di certo non può esaltarci, semmai ci amareggia per quanto detto. Fatto sta che per le esigenze della squadra giallorossa in odore di play-off va bene e anche la consolazione di aver trovato uno che la mette dentro parecchio come questo Armango che ieri ne ha fatti 6 di gol, certo lo vorremmo vedere segnare magari non ancora 6 reti contro avversari più credibili, ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Le altre reti sono state messe a segno da Cotello e da Pifano (2).