​Mirco Antenucci, un termolese doc tra i protagonisti della lotta salvezza

TERMOLI. Il campionato di serie A si avvia verso le fasi finali, con ancora molti nodi da sciogliere soprattutto per quanto riguarda le posizioni utili per qualificarsi alle coppe europee e la lotta per non retrocedere. Tra i protagonisti di queste ultime giornate spicca un termolese doc, Mirco Antenucci, attaccante della Spal con finora 24 presenze e 3 reti all'attivo, il cui contributo potrebbe essere realmente essenziale per le sorti dei biancoblù.



A Ferrara, d'altronde, conoscono bene le qualità dell'attaccante molisano, un calciatore dotato di buona tecnica e velocità che avrebbe forse potuto avere maggiore fortuna nel corso della sua carriera. Dopo aver girovagato in lungo e in largo per l'Italia, dal Giulianova all'Ancona, dal Venezia al Catania, passando per Torino, Ascoli, Terni e due stagioni in Inghilterra nel Leeds di Cellino, Mirco Antenucci sembra aver trovato la sua dimensione in Emilia, in una società sana, che ha saputo dargli fiducia consentendogli di giocare con continuità e di ottenere la fascia di capitano.

Era il 2016, infatti, quando Antenucci decideva di rientrare in Italia dopo l'esperienza oltremanica, accettando un contratto biennale proprio con la Spal, gloriosa società appena promossa in serie cadetta dopo ben 23 anni trascorsi nelle serie minori. Una scelta rivelatasi giusta per entrambe le parti: con ben 18 reti, Antenucci è stato infatti uno dei principali artefici dell'esaltante campionato dei ferraresi, terminato con un inaspettato primo posto e la promozione diretta in serie A, dalla quale la Spal mancava da 49 anni.

Dopo una salvezza sofferta nella stagione successiva, la squadra allenata da mister Leonardo Semplici si è presentata quest'anno con una rosa assolutamente competitiva, arricchita dagli arrivi di nomi come Petagna, Valdifiori, Kurtic e Paloschi. Il campionato non è certo facile e, com'era prevedibile, fatta eccezione per un Chievo Verona ormai eccessivamente distaccato dal quart'ultimo posto, tutto è ancora in bilico per almeno sei squadre (Cagliari, Udinese, Empoli, Bologna e Frosinone, oltre alla Spal) racchiuse nel giro di 8 punti.

Grazie alle difficoltà riscontrate dalle sue inseguitrici e ad alcuni risultati positivi ottenuti nelle ultime giornate, la Spal si è tirata momentaneamente fuori dalle sabbie mobili più pericolose, ma la vicinanza in classifica tra le società ancora in corsa per la salvezza non garantisce la massima tranquillità. È per questo che Antenucci e soci devono mantenere alta la concentrazione per consolidare la buona posizione finora raggiunta e cercare di staccare il più possibile le dirette concorrenti, in una lotta all'ultimo sangue che rende difficili anche i pronostici da parte di esperti e appassionati.

Nelle ultime giornate i ferraresi hanno inanellato diversi pareggi, anche con le rivali dirette (Chievo, Empoli, Udinese e Bologna), perdendo l'opportunità di portare a casa punti pesantissimi in chiave salvezza, ma anche un'importante vittoria in trasferta a Parma e altri segni X contro le più quotate Torino e Sassuolo, in un quadro complessivo che potrebbe essere visto come un bicchiere comunque mezzo pieno. Le sconfitte subite per opera di Napoli, Milan, Atalanta e Fiorentina non possono infatti essere considerate dei passi falsi, data la caratura degli avversari, ma rappresentano anzi degli ottimi banchi di prova in cui non sono mancate buone impressioni.

Ecco allora che il contributo del bomber termolese diventa fondamentale: importante, però, tornare a quel gol che manca dalla dodicesima giornata (il temporaneo 2-0 in Spal-Cagliari 2-2) e che potrebbe rappresentare il punto di svolta non solo per la stagione di Mirco Antenucci ma anche per la stessa Spal, che tra le dirette concorrenti sembrerebbe al momento una delle più accreditate per la permanenza in A.

A 34 anni compiuti, la carriera di Antenucci si trova di fronte a un obiettivo importante assolutamente da non mancare, che potrà garantire a una società dalla lunghissima storia di mantenere la massima serie, così ampiamente meritata, e all'attaccante molisano di diventare una vera e propria bandiera per i tifosi spallini, pronti a continuare a sognare con i suoi gol. Da non perdere dunque questa cavalcata finale verso la chiusura della stagione 2018/19, con un occhio di riguardo verso un concittadino che ha saputo dimostrare, in tanti anni di carriera, di essere un vero campione sia in campo che fuori.