Promozione, il Termoli 2016 combatte a Baranello: sconfitto 5-3

TERMOLI. Trasferta sfortunata quella di ieri per il Termoli 2016 guidato da mister Matteo Zito. La formazione termolese che milita in Promozione ha affrontato a Baranello la locale formazione, ma nonostante abbia segnato 3 reti, ne ha subite 5, perdendo un confronto tirato, in cui i ragazzi non hanno affatto demeritato.

Il primo tempo si era chiuso 2-1 per i padroni di casa, dopo che Impicciatore aveva accorciato le distanze al 45esimo, mentre il Baranello era andato a segno al 23esimo e al 42esimo.

Nel corso del secondo tempo il Termoli 2016 nel giro di due minuti ribalta la situazione, prima pareggiando al 55esimo con Gabsi, quindi sempre col bomber Impicciatore si portava sul 3-2.

La reazione del Baranello non tardava ad arrivare e in nove minuti ha portato a mettere tre volte la palla nel sacco: al 75esimo, al 77esimo e all'84esimo, per il 5-3 definitivo.