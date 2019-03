Città di Termoli sconfigge 3-1 la Polisportiva Gambatesa al Cannarsa

TERMOLI. Altri tre punti in carniere per il Città di Termoli, che allo stadio Cannarsa batte 3-1 la Polisportiva Gambatesa, formazione che negli ultimi anni aveva sempre creato non pochi grattacapi alla formazione giallorossa.

Vittoria che consolida l'aspirazione a partecipare ai play-off, anche se occorrerà profondere il massimo sforzo fino alla fine del campionato di Eccellenza.

In rete Cotello, Armango e Pagliaccio.