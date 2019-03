Città di Termoli a Roseto Val Fortore

TERMOLI. Trasferta difficile della squadra di Paolo Di Lena oggi, sia per la consistenza dell'avversario terzo in classifica, il Roseto, ma anche per le condizioni ambientali che si respirano quando le squadre molisane vanno a giocare valicando il confine regionale.

Città di Termoli impegnato a Roseto Val Fortore.

Se riuscisse l’11 giallorosso riuscisse a vincere darebbe un senso alla stagione, battere la terza del torneo sul suo difficilissimo campo, sarebbe una tonificante iniezione di autostima.

La squadra viene da due vittorie consecutive una facile con una messi di gol e l'altra convincente, come convincente si è rivelato il nuovo bomber Armango che speriamo continui a mietere gol anche oggi e non esaurisca la sua vena aurifera.