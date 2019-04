Vittoria sofferta, Città di Termoli più forte del Campodipietra

TERMOLI. Torna a giocare il Città di Termoli e lo fa tra le mura casalinghe e vince seppur di misura 3-2 contro la squadra "Cooperativa" Acli Cb & Campodipietra.

A sostituire il bomber Mallardo è arrivato uno come Armango che da quando ha indossato la maglia giallorossa, non ha fallito un colpo; si è presentato alla prima contro Alliphae segnando addirittura 6 gol e da allora ha sempre centrato la porta avversaria.

Teniamoci stretta questa vittoria continuando a coltivare sogni di play-off visto che comunque tra la seconda in classifica e la terza non ci sono 10 punti di distacco.

La squadra termolese ha ancora la matematica che le permette di poter sperare di partecipare.



In rete per i giallorossi anche Pagliaccio e D'Ausilio, mentre Del Zingaro e Ciocca per gli ospiti.