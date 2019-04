CAMPOMARINO. Da Campomarino ci aggiornano con delle belle novità sul campionato Nazionale femminile Under 15 a cui ha partecipato la scuola calcio Adriatica Campomarino, la squadra femminile che ha rappresentato da sola il Molise nel calcio giovanile di sole donne. Il campionato è finito nel weekend appena trascorso con la trasferta di Avezzano. Le ragazze dell'Adriatica hanno conquistato un onorevolissimo quarto posto dietro il Chieti, Pescara e Avezzano, a pari punti con l'Angizia Luco.

Una bella soddisfazione arriva con il primo posto nella classifica della Coppa Disciplina, un obiettivo importante al quale puntano tutte le squadre della società campomarinese. Al contempo vanno fatti i complimenti e un grande in bocca al lupo al Chieti e alla società affiliata all'Adriatica Campomarino, Pescara Calcio per le fasi finali.

"L'esperienza di quest'anno - dice il dirigente Marco Altobello - è stata molto importante per tutte le ragazze, protagoniste in una competizione importante caratterizzata da trasferte lunghe e confronti con avversari blasonati e di ottimo livello. Lo scopo è stato quello di migliorare ancora per farsi trovare pronti il prossimo anno quando la nostra squadra potrà far valere una maggiore esperienza dovuta anche all'età della maggior parte delle nostre ragazze. Il progetto della scuola calcio femminile, inoltre, porterà per la prossima stagione anche alla partecipazione ai campionati Under 12 e Under 17, al fine di continuare in un percorso di crescita e valorizzazione della nostra scuola calcio.

Complimenti a tutte le ragazze e un ringraziamento particolare al nostro staff, sempre presente in un campionato che ha richiesto sacrifici e abilità organizzative. La stagione continua in preparazione del 15° Torneo Internazionale "Città di Campomarino" che vedrà la nostra Under 15 femminile confrontarsi con coetanee inglesi e italiane.”

Questo l’elenco delle calciatrici: Alessia Nargiso, Nicole Occhionero, Simona Morlocchetti, Serena Scalella, Arianna Zio, Giorgia Cieri, Jasmine Occhionero, Noela Flocco, Olimpia Vileno, Chiara Cutillo, Sofia Colombo, Evelyn Langiano, Marzia Di Giuseppe, Costanza Occhionero, Michela Carriero, Giulia Di Iorio, Allenatore: Luca Altobello, Allenatori portieri: Mario Morrica e Marco Basile. Staff dirigenziale squadra femminile: Barbara Ferrante, Marco Altobello (Presidente), Marco Di Vito, Roberto Scalella, Piero Di Giacomo, Ubaldo Dicenso.