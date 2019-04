CUPELLO. Sabato 6 e domenica 7 aprile alcune delle società di calcio abruzzesi e molisane affiliate con il Carpi FC 1909 hanno partecipato all'evento nazionale del "Tutti a Carpi". I ragazzini delle scuole calcio di Cupello, Notaresco, Paglieta e Petacciato hanno trascorso due giorni tra sfide amichevoli con i pari età delle altre città italiane, incontri con i loro beniamini e il mister del Carpi Castori e sono entrati in campo tra il primo e secondo tempo del match di serie B tra la squadra di casa e il Padova potendo assaporare e vivere da vicino le emozioni di un match cosi importante. Foto con i giocatori, domande, confronto nel post gara con i protagonisti del match e la domenica in campo loro stessi per far vedere il proprio valore e confrontarsi giocando e divertendosi.

"Il Tutti a Carpi è stata una manifestazione che ha rispettato le aspettative. Veramente bella da vivere" spiega il tecnico cupellese e formatore nazionale del Carpi FC 1909 Loris Carbonelli. "In questi momenti c'è stata una bella complicità tra genitori e figli. I genitori hanno condiviso momenti che i ragazzi hanno sempre sognato di vivere senza essere per loro troppo ossessivi e supportandoli invece nelle scelte. E' stato importante condividere un momento bello con le altre società di tutta Italia, un momento di gioco e confronto sul campo e vedere emozionare e avere i brividi cantando l'inno d'Italia tutti insieme".

I ragazzi sono arrivati il sabato mattina e sono entrati in campo accolti dall'animazione, con una bella festa prima di assistere al match contro il Padova e tifare tutti insieme Carpi. "Per la crescita dei ragazzi è importante tutto non solo tattica e tecnica ma anche personalità e crescita umana. Solo cosi si possono formare giocatori a un certo livello. E' stato un momento interessante anche e soprattutto sotto l'aspetto sociale. Ci tengo a ringraziare la direzione e lo staff della Carpi Academy e i presidenti del settore giovanile Giuseppe Giardino per il Cupello Calcio e Rossano Menna per l'Academy Cupello oltre a tutte le società, genitori, bambini che hanno partecipato e i miei collaboratori".