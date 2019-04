Il primo maggio si disputerà il memorial "Antonio Buccione"

TERMOLI. La Polisportiva San Pietro e Paolo comunica di aver organizzato il primo memorial “Antonio Buccione”.

Il torneo è stato organizzato per ricordare il forte calciatore termolese che ha calcato anche i campi di serie A. Antonio Buccione era molto conosciuto in città e dopo la carriera calcistica era diventato uno stimato avvocato.

E’ scomparso il 9 luglio scorso e per ricordarlo al meglio, e per trasmettere i veri valori dello sport e del calcio ai più giovani, il presidente Pasqualino De Filippis e il direttore generale Pino Nuozzi hanno deciso di organizzare un torneo di calcio per il prossimo primo maggio riservato ai calciatori del 2006.

Con la Polisportiva San Pietro e Paolo scenderanno in campo società blasonate del panorama calcistico nazionale. Al primo Memorial “Antonio Buccione”, oltre alla Polisportiva San Pietro e Paolo, parteciperanno l’Ascoli, il Pescara e il Benevento.

Un quadrangolare che metterà i giovani calciatori termolesi di fronte ai pari età per un’appuntamento tutto da vivere, all’insegna dello sport e del sano divertimento, e in ricordo di un calciatore che sul rettangolo verde si è sempre fatto rispettare grazie al suo talento.

Insieme alla Polisportiva San Pietro e Paolo, sono partner dell’evento i Supermercati Decò e l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli. Tutti gli incontri si svolgeranno il primo maggio prossimo sul campo di via Biferno a Termoli con orari che saranno successivamente definiti e comunicati.