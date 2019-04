Pari e patta al Cannarsa: Termoli 2016-Campobasso 1919 finisce 1-1

TERMOLI. Un pari che probabilmente poco soddisfa il mister del Termoli 2016, Matteo Zito, quello di ieri pomeriggio allo stadio Cannarsa. Sì, perché l'obiettivo tra le mura amiche in quello che si prospettava come un incontro chiave, cruciale per la salvezza, era la posta piena in palio, ossia vittoria e 3 punti.

1-1 il risultato finale contro il Campobasso 1919, nel 28esimo turno del campionato regionale di Promozione molisano.

In gol per primi gli ospiti, al 30' del primo tempo con un colpo di testa. I giallorossi hanno impattato sull'1-1 definitivo al 43esimo su splendida punizione dal limite dell'area di Bah Buba.

Partita tirata, nervosa, con 8 ammoniti (4 per parte) più una espulsione al 36’ del secondo tempo di Mattia Giacobbe