Città di Termoli in trasferta a Roccasicura, parola d'ordine: vincere

TERMOLI. Sabato Pasquale di gioco per l'Eccellenza Molisana, il Città di Termoli va a giocare in quel di Roccasicura, e di sicuro non c'è di certo un risultato positivo perché i padroni di casa non hanno nessuna intenzione di regalare punti ad una diretta concorrente per un eventuale ingresso nella zona Play off, non fosse altro che il Roccasicura è a soli due punti dalla suddetta zona e una vittoria contro il Città di Termoli sarebbe oro colato.

Discorso diverso per i termolesi che a quota 42 con il punto di penalizzazione dopo la non presenza a Roseto, anche una vittoria non è sinonimo di garanzia per la conquista degli spareggi. Purtroppo i giallorossi hanno perso molti punti per strada, altri li hanno persi non per demeriti loro ma per elementi che esulano dalla linearità regolamentare, decisioni avverse e interpretazioni arbitrarie del regolamento. Ormai è inutile piangere sul latte versato, qualche mea culpa lo si deve comunque recitare da parte di tutto il team, ora pensiamo solo a chiudere bene e poi vediamo quello che accadrà.