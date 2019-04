Mancano i rimborsi e l'acqua calda, i calciatori del Termoli 'scioperano'

TERMOLI. I giocatori della squadra Città di Termoli hanno dato comunicazione che non sono partiti per andare a giocare la gara di campionato a Roccasicura, per via del perdurare di alcune spiacevoli situazioni che a detta loro si stanno protraendo da diverse settimane.

Agli stessi mancano in primis i rimborsi economici e l'erogazione di gas negli spogliatoi, condizione che non permette alla squadra di fare la doccia dopo gli allenamenti e le partite. Queste ed altre situazioni hanno portato alla drastica decisione di non partire per Roccasicura saltando l'incontro.