Castelluccio: salverò il titolo sportivo del Termoli e poi risponderemo a tutti

TERMOLI. Lapidarie le dichiarazioni di Marco Castelluccio, dopo la presa di posizione di ieri dei calciatori dell’asd Città di Termoli, che si sono rifiutati di andare a Roccasicura.

«Salverò il titolo, poi in conferenza stampa io e il mio avvocato risponderemo con i fatti e le carte scritte, non con le chiacchiere, vedremo chi avrà ragione. Poi, sulla fornitura di gas metano al campo, lo stadio è una struttura comunale, di proprietà dell’amministrazione, che non paga da 2 anni. Faremo i conti sugli stipendi, e comunque non ci risulta che le utenze dell’elettricità e del metano siano state staccate. Perché attaccano sempre e solo il sottoscritto? Io ora detengo solo il 30% delle quote societarie, ho ceduto la maggioranza a gennaio».