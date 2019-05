Campionato regionale giovanissimi e allievi, in finale è derby Termoli- Campobasso

CAMPOBASSO. Si svolgeranno sabato 11 maggio 2019 presso il campo neutro di Trivento c.da Acquasantianni le Finali Play Off Regionali per quanto concerne le categorie Giovanissimi e Allievi dalle ore 15.30. Per la categoria Giovanissimi alle ore 15.30 le due squadre qualificate alla finale regionale, vincenti le rispettive semifinali A.S.D. ACLI CB E CAMPODIPIETRA e A.S.D. S.S. PIETRO E PAOLO si affronteranno in gara unica. È prevista la disputa di due tempi regolamentari di 35 minuti ciascuno. Qualora al termine dei 70’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, verranno effettuati 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, qualora al termine dei tempi supplementari si dovesse verificare ulteriore situazione di parità, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 10 delle “Regole del Giuoco”. A conclusione della gara la squadra vincitrice conquisterà il titolo di Campione Regionale della Categoria Giovanissimi e conseguirà il diritto a partecipare alla Fase Nazionale per la conquista del titolo di Campione d’Italia della Categoria Giovanissimi Dilettanti e/o Puro Settore.

Per la categoria Allievi, alle ore 17.30, le due squadre qualificate alla finale regionale, vincenti le rispettive semifinali A.S.D. S.S. PIETRO E PAOLO e A.S.D. SAN LEUCIO si affronteranno in gara unica. È prevista la disputa di due tempi regolamentari di 40 minuti ciascuno. Qualora al termine dei regolamentari si verificasse una situazione di parità, verranno effettuati 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, qualora al termine dei tempi supplementari si dovesse verificare ulteriore situazione di parità, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 10 delle “Regole del Giuoco”. A conclusione della gara la squadra vincitrice conquisterà il titolo di Campione Regionale della Categoria Allievi e conseguirà il diritto a partecipare alla Fase Nazionale per la conquista del titolo di Campione d’Italia della Categoria Allievi Dilettanti e/o Puro Settore.