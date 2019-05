Ottima performance della squadra Ussi Molise a Pratola Serra

PRATOLA SERRA. Si è svolto a Pratola Serra (Av) il triangolare di calcio di qualificazione tra le rappresentative USSI di Campania, Puglia e Molise. Non poche difficoltà per la squadra allenata dal bravissimo Isidoro La Farciola, dal passato calcistico notevole, il quale è riuscito ad allestire una formazione di tutto rispetto. Nell'organico molisano sono stati inseriti giocatori con trascorsi da top player come Antonio Minadeo, che vanta un palmares calcistico di rilievo a livello nazionale, e tra i pali Antonio Imbimbo che i termolesi ricordano bene in competizione con Patania nel primo Termoli di Giacomarro.

I molisani si sono subito fatti valere battendo la padrona di casa Campania con un rotondo e secco 3-0, con una splendida doppietta di Massimiliano Venditti e un incredibile gol di Antonio Minadeo. Nella seconda gara pagando un po' la stanchezza - nonostante il gol di vantaggio contro la Puglia di Luca Marracino - la compagine molisana si è dovuta arrendere per 3-1 ai pugliesi, i quali tra le loro fila schieravano due ex giocatori di serie A, Tangorra e Del Vecchio.

Da rimarcare inoltre la splendida accoglienza ricevuta a Pratola Serra e un impianto di gioco davvero di prima classe.

Questa la formazione Ussi Molise: Imbimbo, Santella, Porcaro, Vertolo, Minadeo, Porfirio G., Masella, Nasillo, Marracino, La Farciola, Venditti, all. La Farciola.

A seguito della squadra per l'USSI Molise anche Mauro Carafa, Antonio Fatica e il fotoreporter Carmelo Di Pilla.