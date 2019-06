Emmanuel Di Biase è il nuovo presidente dell'Asd Termoli 2016

TERMOLI. Cambio al vertice per l’Asd Termoli 2016, con la nomina dell’imprenditore Emmanuel Di Biase alla carica di Presidente, che prende il posto dell’avv. Paolo Zaccardi alla guida della società sportiva termolese.

In vista dell’inizio della nuova stagione calcistica, gli obiettivi del nuovo presidente e della dirigenza, saranno all’insegna della continuità, rispetto al lavoro fatto in questi anni, con particolare attenzione alla valorizzazione del calcio giovanile e a rendere protagonisti i giovani calciatori locali.

Per espandere e supportare la realtà A.S.D. Termoli 2016, la società è aperta a qualsiasi imprenditore e/o tifoso interessato a sposare l’attuale progetto calcistico, di promozione del calcio giovanile termolese, al fine di allargare la base societaria e per crescere come realtà calcistica nel panorama sportivo territoriale.