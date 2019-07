TERMOLI. Ieri pomeriggio si è conclusa a Termoli la divertentissima parentesi del calcio splash o se preferite "calcio saponato", ovvero quel tipo di calcio giocato al mare su una base tutt'altro che dura, bensì scivolosa e cosparsa di litri di acqua e sapone, il cui risultato è spesso esilarante per i grandi capitomboli che si fanno per la fatica immane di rimanere in equilibrio.

Proprio per questo, i giocatori soprattutto per prevenire possibili cadute e conseguenti colpi in testa devono obbligatoriamente indossare un casco protettivo. Il teatro di questo torneo che ha attirato tanti giocatori e spettatori è stato il Lido Bahia Azzurra sul litorale sud di Rio Vivo: ad organizzare l'evento alcuni ragazzi dell'Associazione "15°East Watersports" che durante l'anno si sono distinti in ambito sociale partecipando alla pulizia degli arenili molisani.

Tornando al calcio splash, abbiamo assistito alle finali 3° e 4° e 1°e 2°posto, due gare combattute e giocate discretamente; per la medaglia di bronzo si sono affrontate le squadre Ocean Rooms vs ST4 Team, una gara molto intensa terminata 7 -7 e risolta a favore della ST4 ai rigori, che si tirano prendendo la rincorsa dalla propria porta e tuffandosi a centrocampo colpendo di testa a porta vuota. La finalissima si è giocata tra le squadre Nata Kesh e Ortobust Team, anche questa una partita molto intensa che ha visto prevalere di misura per 5 -4 i Nata Kesh.

C'è stato anche un premio per il super cannoniere Francesco Pangia con un bottino di 26 gol all'attivo, Thomas Cieri al secondo posto con 20 gol e al terzo Leo Parente con 11 gol. Abbiamo ascoltato un membro della società organizzatrice 15° East Watersports, Fabio Trivelli.