Fc Termoli 1920, giallorossi al debutto in Coppa Italia contro il Carovilli

TERMOLI. Spazio al campo in casa giallorossa: inizia domani alle 16, allo stadio Cannarsa, la stagione agonistica per la squadra termolese che si presenta ai nastri di partenza della nuova annata, rinnovata quasi del tutto, in primis dal suo nome che non sarà più Città di Termoli, ma Fc Calcio Termoli 1920. Debutto casalingo per la coppa Italia regionale contro il Carovilli, squadra che non dovrebbe rappresentare un grosso pericolo per la squadra di Rufini.

Il presidente Di Girolamo assieme ai suoi collaboratori ha fin da subito detto che questo deve essere l'anno della rivincita, la squadra si è allenata in ritiro dal 4 al 14 agosto a Monte Sant'Angelo, con 22 giocatori a disposizione del tecnico.

Adesso è ora di fare sul serio, fra poco più di 15 giorni, l’8 settembre, una data storica per l'Italia, inizia il campionato di Eccellenza e Termoli non fosse altro che per il blasone, deve comunque lottare per la vittoria finale.

Se vogliamo rilanciare questa città è ora, come diceva qualcuno qualche anno fa in serie A: bisogna passare alle cose formali, ma sul serio, coi fatti e non a chiacchiere.

Ecco a Termoli fin da subito è ora di passare alle vie di fatto senza tanti fronzoli, domani Carovilli o chi per esso deve capire che a Termoli non si scherza più da quest'anno, se non sarà così potrebbe essere l'ennesima stagione bufala e allora potrebbe scriversi la parola fine sul sistema calcio cittadino, al di là delle iniziative giovanili.

Noi non vogliamo pensare a questo, vogliamo essere ottimisti anche a costo di fare brutte figure, quindi domani dalle ore 16 la parola passa a loro, i veri protagonisti di questo tentativo - l’ennesimo - del rilancio calcistico giallorosso.