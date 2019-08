TERMOLI. Vince, ma quanta fatica per il nuovo F. C. Termoli Calcio 1920, nella prima uscita ufficiale della stagione contro il Carovilli valevole per la prima giornata della coppa Italia regionale.

3 -2 il risultato a favore dei giallorossi, che oggi almeno nelle divise di giallorosso non aveva nulla. Dicevamo quanta fatica i termolesi sempre in vantaggio ma sempre raggiunti da un Carovilli che sembrava più in palla fisicamente, spesso con ripartenze veloci, hanno creato pericoli in area deigiallorossi.

La squadra di mister Rufini gioca anche bene tecnicamente ma si vede che ha un po' le gambe pesanti per via della preparazione.

Alla fine l'unica cosa buona da prendere è il risultato e quello arride ai termolesi per adesso può bastare, ma per vincere il campionato occorre molto di più, ma non è certo il caso di parlarne il mese di agosto non sarebbe logico.

Ci ha fatto piacere il ritorno di Manolo Stango che è apparso tra quelli più in palla.