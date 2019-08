TERMOLI. Amauri, Simone Barone, Andrea Barzagli, Andrea Belotti, Massimiliano Cappioli, Edinson Cavani, Eugenio Corini, Paulo Dybala, Fabio Grosso, Beppe Iachini, Fabio Liverani, Fabrizio Miccoli, Luca Toni, Delio Rossi, Salvatore Sirigu, Cristian Zaccardo, Josip Ilicic, Javier Pastore, Fabio Simplicio e Stefano Sorrentino.

Una parata di campioni di diverse generazioni di calciatori, tra cui ben 5 campioni del mondo con la nazionale azzurra nel 2006.

Top player assoluti come Cavani, Dybala e Pastore ancora in attività, vecchie glorie, anche allenatori importanti, tutti in campo stasera al “Renzo Barbera” di Palermo, nella manifestazione promossa dalla Ssd Palermo in occasione della Notte dei Campioni.

Un evento importante, che fa apprezzare ancora di più la qualità e la storia del Palermo calcio, proprio all’inizio di un nuovo ciclo dopo le vicissitudini legate all’ex presidente Maurizio Zamparini.

Una Notte dei Campioni che vedrà anche la partecipazione dell’ex centrocampista e idolo locale Giovanni Caterino, che vive a Termoli, di cui è anche originario, il cognome non tradisce.

Per meglio illustrare questa incredibile reunion abbiamo intervistato Caterino, che militò nella formazione rosanero tra il 1993 e il 1997, collezionando 109 presenze.