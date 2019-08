TERMOLI. Non è una scelta di campo, sia chiaro. Ma la testimonianza della passione che ancora oggi esiste, anzi forse è addirittura cresciuta, per il calcio. Mancando anche altri importanti punti di riferimento valoriali, oltretutto.

Sabato pomeriggio è partito il nuovo campionato di Serie A, con l'anticipo Parma-Juventus, finita 0-1. Siamo stati invitati dallo Juventus Official Fan Club Termoli Bianconera per vivere assieme ai supporter della Vecchia Signora questo debutto. Due sale a disposizione, una molto ampia, con schermo gigante, una fede incrollabile, che si nutre di scudetti a ripetizione, ma col cruccio della Champion's League.

Da Cr7 a Chiellini, da Higuain a Bonucci, tutti idoli del popolo della "Zebra", anche se ormai il logo è stato ristilizzato in chiave moderna.

Atmosfera subito calda, ci mancherebbe, ma per capire meglio come funziona l'attività del club abbiamo intervistato il presidente Maurizio Accursi, che prima di ogni cosa ha voluto ringraziare tutti i soci che negli anni hanno fatto crescere e sostenere il club, che si è spostato dal dopolavoro ferroviario ai locali del plesso Schweitzer, in viale Trieste.

Non solo, ringraziamenti alla moglie Rosa Ermiria Dos Santos, a tutti i componenti del direttivo che si sono succeduti e agli attuali, che danno una grossa mano: Pino Marino (vicepresidente), Gianni Santoro (già vicepresidente), i consiglieri Luigi Sangiacomo e Giovanni De Vincentiis e al tesoriere Alessandro Ciarrocchi.



Ps: visiteremo anche gli altri club e daremo spazio tifosi illustri di squadre che non hanno club in città, a Termoli. A scanso di equivoci.